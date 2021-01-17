Группа ученых китайского центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний, народно-освободительной армии Китая и некоторых других научно-исследовательских институтов предупредили мир о возможных катастрофических последствиях пандемии коронавируса.Так, при неблагоприятном развитии событий, уже к началу марта 2021 года более пяти миллионов человек на планете могут стать жертвами нового коронавируса. Об этом в пятницу со ссылкой на исследование ученых сообщила газета South China Morning Post.