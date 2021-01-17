В американских штатах Кентукки и Колорадо ученые проводят новый эксперимент по внедрению в привычную жизнь дронов. На этот раз они пытаются приспособить беспилотные летательные аппараты для выпаса скота на полях.Эксперимент ставят исследователи из Университета Кентукки с целью помочь владельцам ферм и ранчо удаленно контролировать небольшие стада крупного рогатого скота на обширных территориях.- Идея состоит в том, чтобы облегчить им получение дохода в формах <...> за счет автоматизации в некоторых ее видах и помощи в присмотре за своим скотом без необходимости их постоянного присутствия или нанимать персонал, - пояснил Джесси Хогг, профессор Университета, слова которого приводит BBC.Также в публикации на сайте образовательного учреждения говорится, что этот проект в дальнейшем направлен на идентификацию каждой коровы на пастбище по ее уникальным характеристикам, в том числе по чертам морды и важным данным о здоровье копытного с учетом размера самого животного. Исследования продлится до февраля 2021 года.