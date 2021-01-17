Последние новости на утро 17 января 2021 года: В Россию придут морозы: научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил граждан об аномальных холодах. Синоптики ожидают, что отклонение температуры от нормы до 15 градусов будет на европейской территории, на азиатской - до 18 градусов. Так, температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Кроме этого, ожидаемые минимальные температуры в этих регионах составят до середины недели минут 23-36 градусов.В Индонезии общее число жертв последствий серии землетрясений возросло до 56 человек, а из-за сильных подземных толчков пострадали 826 граждан. Поисково-спасательные работы и разбор завалов в пострадавших населенных пунктах продолжаются.В январе 2020 года исполняется ровно год с того момента, как Владимир Путин подписал указ о назначении на пост премьера Михаила Мишустина. Kp.ru вспоминает, какие важные дела удалось сделать главе кабмина за 12 месяцев.Великобритания проведет саммит Группы семи (G7) с 11 до 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. На встречу лидеров Британии, Германии, Италии, Канады, Америки, Франции, Японии и Евросоюза также должны прибыть и главы Австралии, Индии и Южной Кореи.Канадские ученые раскрыли простой способ снизить артериальное давление, стоит делать несложное упражнение. Они выяснили, что эффективнее ходьбы справиться с давлением помогает растяжка.В этом году у россиян вырастут пенсии. Средняя пенсия составит 17 444 рубля против 14 924 год назад. О том, сколько граждан страны могут рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей, kp.ru рассказал глава Союза пенсионеров России.Исследователи из КНР предупредили мир о возможных катастрофических последствиях пандемии коронавируса. Так, при неблагоприятном развитии событий, уже к началу марта 2021 года более пяти миллионов человек на планете могут стать жертвами \\"короны\\".