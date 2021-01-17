Пять российских военных кораблей различного класса полностью доминируют в Черном море. Как рассказал публицист Себастьен Роблин в своей статье, которую опубликовал журнал National Interest, самым крупным из них является флагман российского Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» длиной 186 метров.По его словам, наиболее важным кораблём для Черноморского флота он называл фрегат «Адмирал Григорович».«Этот корабль водоизмещением четыре тысячи тонн изготовлен по стелс-технологии и обеспечен радиолокационной защитой», - заявил он о российском корабле.Роблин также отметил катера проекта «Молния» с крылатыми ракетами. По его мнению, эти корабли могут казаться «невпечатляющими», однако на деле усиливают боевую мощь Черноморского флота России. Он напомнил, что на вооружении у России находятся крылатые ракеты П-270 «Москит», летящие к целям на скорости, в три раза выше скорости звука.Публицист также написал о роли подводных лодок проекта 636 «Варшавянка». Он заявил, что эти малозаметные подлодки очень хорошо подходят для ближнего патрулирования на мелких участках. Также Роблин упоминал малые ракетные корабли (МРК) на воздушной подушке проекта 1239 «Сивуч», которые так же как и «Молния» оснащены ракетами «Москит» и средствами РЭБ