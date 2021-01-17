В Серпуховской городской больнице имени Семашко в Подмосковье ликвидировали открытое горение. Огонь локализован на двух квадратных метрах. Об этом сообщили в МЧС Московской области.Ранее появилось сообщение о задымление в комнате с кондиционерами для томографов в больнице имени Семашко. После появления данного сообщения пациентов и персонал эвакуировали.Всего из больницы были эвакуированы 61 пациент и девять сотрудников. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению огня привлекали 11 единиц техники и 40 человек.Напомним, ранним утром 3 декабря пожар начался в одном из корпусов Московского международного онкологического центра. Причиной стали нарушения при проведении сварочных работ. Позже огонь раздуло ветром. В здании на момент возгорания были только рабочие. Число погибших в пожаре возросло до двух, поскольку пострадавший от отравления дымом рабочий позже скончался.