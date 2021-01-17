В Вашингтоне отпустили мужчину, задержанного ранее за попытку попасть на охраняемую территорию Капитолия с оружием в руках.Как писал сайт kp.ru, Уэсли Алан Билер пытался проникнуть на закрытую территорию с пистолетом и боеприпасами, предъявив фальшивый пропуск. По данным CNN, при себе у правонарушителя было более 500 патронов.The Washington Post сообщает, что в ходе судебного заседания было решено освободить мужчину из-под стражи без залога. Судья выписала ему ордер, запрещающий появляться в американской столице, за исключением явки в суд или встреч с адвокатом.Издание заявляет, что документы у Билера не были фальшивыми. По их информации полиция Капитолия в суде сообщила, что по предъявленным документам ему «не был разрешён доступ на закрытую территорию». В другом заявлении правоохранители отметили, что удостоверение было не государственного образца.«Я подъехал к блокпосту, когда заблудился в Вашингтоне, потому что я деревенский парень. Я показал им свой инаугурационный бейдж, который мне дали», - приводит издание заявление Билера, который назвал произошедшие «непреднамеренной ошибкой»По его словам, в этот день он последнюю неделю работал в Вашингтоне охранником по найму, опаздывал на работу и забыл, что у него в автомобиле есть оружие.