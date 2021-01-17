Россия изготовила вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», а также показала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, способное подавить пандемию COVID-19. Такое мнение высказал публицист Федерико Куско в статье, опубликованной испанским изданием французской газеты Monde diplomatique.Автор отметил скептическую и безразличную реакцию на появление российского препарата на Западе. «Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы», - написал он.Куско назвал создание вакцины «Спутник V» результатом целой исторической цепочки научных разработок в России. По его мнению, западные «рассказчики» годами отрицали российские достижения и сегодня с удивлением отреагировали на объявление о создании препарата.Кроме того, журналист отметил, что в отличие от США и Европы, где фармацевтические компании «навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится».Автор статьи предположил, что через 50 лет никто не вспомнит о подозрениях западных стран в отношении вакцины «Спутника V», которая на данный момент распространяется по всему миру.