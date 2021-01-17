В воскресенье, 17 января, в Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки магнитудой 2 - 3 ощущались в казахстанском городе Шымкенте. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.Подземные толчки зафиксировала сеть сейсмических станций Казахстана в воскресенье, 17 января, в 02:02 по местному времени (23:02 по московскому времени 16 января)По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 823 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает, что магнитуда землетрясение составила 5,5. По их данным, очаг залегал на глубине 185 километров.Напомним, накануне, 14 января, мощное землетрясение произошло в индонезийской провинции Западный Сулавеси . Специалисты установили, что его магнитуда составила 6,2 балла. В результате мощных подземных толчков были разрушили более 60 зданий. Число жертв по последним данным возросло до 56 человек, пострадали по меньшей мере 826 жителей.