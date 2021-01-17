Исправительные учреждения России обязали с воскресенья, 17 января, передавать региональным властям сведения об освобождении заключенных с опасными для окружающих заболеваниями. Соответствующий федеральный закон был разработан Министерством юстиции России и вносит изменения в статью 180 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Документ обязывает администрации исправительных учреждений передавать региональным органам здравоохранения информацию об освобождении из-под заключения осужденного, который страдает опасным для окружающих заболеванием.Информация поступает региональным властям, по избранному бывшим заключенным месту жительства. В свою очередь медицинские структуры на местах обязаны решить вопрос организации оказания бывшему заключенному медицинской помощи.В соответствии со статьей 180 Уголовно-исполнительного кодекса России, ФСИН обязаны сообщать информацию о заключенных, которые страдают активной формой туберкулеза (по данным на октябрь 2019 года, в системе ФСИН содержалось 13 371 человек), страдающих ВИЧ-инфекцией (50 340 человек), а также гепатитом В и С (53 756 человек).