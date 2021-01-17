Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, когда нельзя заряжать смартфон. По его словам, опасно заряжать устройство в ситуации, когда его батарея вздулась, если устройство сильно нагрето солнцем либо мокрое.Эксперт также уточнил, что делать в случае быстрой разрядке батареи. По его словам, при возникновении такой проблемы, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. «Вполне вероятно, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения, а батарея тут ни при чём», - приводит агентством ПРАЙМ пояснение специалистаКроме того, проблемы с зарядкой могут быть вызваны износом или повреждением аккумулятора смартфона, что часто происходит в ситуации с телефоном, который роняли или пользовались долго. Кузьменко отметил, что такие проблемы с аккумулятором может вызывать использование «неродной» зарядки, в особенности дешёвой китайской.Специалист рекомендовал отнести смартфон с проблемной зарядкой в ремонт, и предупредил, что использование смартфона с проблемной батареей может привести к взрыву, подчеркнул эксперт.