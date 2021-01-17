Два российских самолета Ту-214ОН после окончательного выхода Москвы из Договора по открытому небу планируют использоваться в разведывательных целях.Как передает РИА Новости со ссылкой на источники, для новых целей их придется дооснастить специальным оборудованием.«Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идёт в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищённости собственных военных объектов», — приводит издания слова одного из собеседников.По его словам, эти самолеты могут быть использованы и для других целей, в том числе и оценки эффективности учений, а также контроля результатов испытаний различных вооружений.Другой источник агентства отметил, что на самолеты придется установить современное разведывательное оборудование. Он заявил, что предварительное решение уже принято, поскольку «разбрасываться такими ценными самолётами» нельзя, а возможность глубокой модернизации лайнеров была заложена уже при их создании.Напомним, 15 января МИД РФ объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что после выхода США из договора «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора», отметив, что российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, однако ответа от Вашингтона так и не получила.