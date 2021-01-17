Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал нормальной идею включения пункта о вакцинации в трудовой договор, приведя в пример работников с туберкулезом.«Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулёзом, например», - заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».Онищенко отметил, что договор страхования даёт «более широкий простор» по вопросу прививок. Однако, по его словам, идея не противоречит принципу «информированное согласие на прививку», заложенному в российском законодательстве. Он считает, что в данном случае надо лишь оговаривать детали.Бывший главный санитарный врач также заявил об отсутствии необходимости во всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции в России. По его мнению, будет правильным прививать лишь группы риска.«Это старшее поколение, молодые люди с эндокринными заболеваниями - диабетом и онкологией, группа риска по производственному фактору - врачи, учителя, торговля», - пояснил Онищенко.Напомним, включить в трудовой договор пункт о вакцинации от коронавирусной инфекции предложил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его мнению такой пункт необходим для тех, кто контактирует с большим количеством людей, например, преподавателей ВУЗов.