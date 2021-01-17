Британский журналист Гевин Эслер заявил о серьёзном кризисе в Великобритании, который может грозить распадом страны. О возможном распаде королевства британец написал в своей книге «Как заканчивается Британия - английский национализм и возрождение четырех наций», которая еще не издана, но ее цитирует издание Daily Mail.Публицист родом из Шотландии, но уже долго проживает в Лондоне, и заявляет, что у большинства шотландцев существует несколько идентичностей. По его словам, жители этой части королевства ощущают себя как шотландцами, так британцами и европейцами.Журналист обратил внимание на Brexit, который, по его мнению, ударил по такому портрету британцев. Эслер заявляет, что теперь многие из тех, кто на референдуме 2014 года голосовали против независимости Шотландии, желая остаться в Европейском союзе, после выхода Британии из ЕС готовы поддержать отделение региона от королевства.Автор книги также напомнил о заявлении министра Шотландии Николы Стерджена о том, что многие жители региона испытывают наличие демократического дефицита, так как их взгляды на Brexit и другие вопросы не учитываются.«Я пришёл к убеждению, что Британия, возможно, действительно подходит к своему концу. Я слышу не тревожные звонки. Это похоронный звон», - отметил публицист.Эслер считает, что Великобритания объединена теперь «только по названию», и правительству Бориса Джонсона не удалось сплотить нацию даже во время пандемии коронавируса, несмотря на то что бедствия на протяжении веков объединяли жителей королевстваНапомним, накануне лондонский Тауэр сообщил об исчезновении и возможной смерти «королевы» тауэрских воронов Мерлины. Согласно легенде, если в крепости британской столицы останется меньше шести воронов, королевство падет. В настоящее время на ее территории проживает шесть таких птиц.