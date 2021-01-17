Рудольф Джулиани, личный адвокат американского лидера Дональда Трампа, сообщил, что входит в команду защиты президента по делу об импичменте, и раскрыл, на что будет опираться защита главы Белого дома.Как отметил Джулиани, по линии защиты планируется представить утверждения о широко распространённом мошенничестве на прошедших выборах. При этом они намерены доказывать, что мошенничества не являются подстрекательством к насилию.Адвокат американского лидера считает, что Трамп должен отклонить процесс импичмента как незаконный, ссылаясь на скорость, с какой Демократической партии удалось провернуть процедуру - всего два-три дня.По его словам, если дело дойдет до суда, то судьи встанут на сторону противников главы государства, что создаст юридический прецедент, и возможность объявлять импичмент за два дня любому президенту по любому вопросу.Джулиани отметил, что слова Трампа нельзя воспринимать как подстрекательство к насилию, поскольку между беспорядками в Вашингтоне и его выступлениями был временной промежуток.«Это должно произойти незамедлительно. Люди должны выбегать посреди речи, бежать прямо к Капитолию. Вот это, по сути, подстрекательство», - приводит ABC слова адвоката, который отметил, что Трамп мог бы помиловать самого себя, так как «конституция не ограничивает то, кого мы можем помиловать».Напомним, накануне Палата представителей Конгресса одобрила резолюцию о досрочном отстранении американского лидера от власти, однако Трамп может останеться на посту главы государства до завершения срока полномочий, поскольку Сенат не успеет завершить процедуру импичмента и вынести свой вердикт до 20 января.