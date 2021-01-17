Спасатели потеряли сигнал второго «черного ящика» разбившегося 9 января индонезийского Boeing 737-524. Об этом сообщил замруководителя национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Сурио Аджи.«На сегодняшний день мы не можем уловить сигнал самописца при помощи имеющегося оборудования», - приводит слова замруководителя спасательного агентства портал Detik.Аджи напомнил, что ранее были найдены фрагменты самописца, однако без главного элемента - памяти.Напомним, что в субботу самолет авиакомпании Sriwijaya Air летел рейсом из Джакарты в Пантианак, однако пропал с радаров спустя некоторое время после вылета. На борту лайнера находились 62 человека, среди которых были дети, в том числе и младенцы.Через некоторое время очевидцы сообщили, что Boeing 737-524 упал в районе архипелага Серибу. На месте крушения спасатели нашли части тел и детали воздушного судна. Группа водолазов доставила со дна Яванского моря «черные ящики». Следователям удалось скачать информацию, содержащуюся на одном из самописцев, который фиксировал параметры полета.