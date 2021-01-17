Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг сообщения об отказе Бразилии в ускоренной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», назвав данную информацию недостоверной.По данным фонда, бразильский регулятор запросил дополнительную информацию, которую ему предоставят в ближайшее время.«Сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины \\"Спутник V\\", которая будет предоставлена в ближайшее время», - говорится в сообщении РФПИВ фонде уточнили, что запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой, которая не означает отказа в регистрации.Ранее сообщалось, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии отклонило запрос на одобрение российской вакцины для экстренного использования в стране. Такое решение объяснили тем, что препарат не соответствует минимальным критериям. При этом регулятор уточнял, что с ожидает поступления недостающей информации для выдачи соответствующего разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, необходимой для разрешения на экстренное использование.