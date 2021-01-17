Следует различать коронавирусное ОРЗ и коронавирусную пневмонию. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что на сегодняшний день в обществе нет понимания лечения коронавирусной инфекции на дому.Специалист уточнил, что заболевшие «ковид-ОРЗ» требуют лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе.«Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжёлую вирусную пневмонию!» - написал врач в своём Telegram-канале, назвав возможные побочные явления фатальными.Менисков указал на то, что «ковид-ОРЗ» требует лишь вспомогательных средств, как при любом вирусном ОРЗ. Среди таких показаний покой, обильное питьё, лёгкое, но калорийное питание, а также жаропонижающие и терпение. Кроме того, можно принимать витамины, интерфероны в каплях в нос и микроэлементы.По его словам, зачастую напуганный больной требует лечения, жалуясь на плохое самочувствие врачу, которому в свою очередь трудно удержаться от искушения не назначить хоть что-то пациенту. Однако при расспросе оказывается, что у заболевшего «температура редко выше 38, и одышки нет, и насыщение крови кислородом на пульсоксиметре 96%, и надо просто потерпеть».«Как хорошо ответил в такой ситуации один очень известный московский главврач: \\"Пожмите руку тому доктору, который вам ничего не назначил!\\"» - добавил Мясников.Напомним, накануне Мясников предупредил об эпидемии опаснее коронавируса, напомнив, что за год более 20 миллионов человек стали жертвами проблем, связанных с ожирением