Вакцина от коронавирусной инфекции производства центра им. Чумакова поступит в гражданский оборот в марте. Такой срок назвал заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.«Нашу (вакцину от коронавируса) ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», - в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».Как писал сайт kp.ru, ранее о предстоящей регистрации третье российской вакцины сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, результаты клинических исследований препарата «уже очень хороши и очень показательны».Напомним, на данный момент в стране официально зарегистрированы две разработанные в России вакцины: Спутник V и ЭпиВакКорона. 13 января, президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса всех категорий граждан со следующей недели, призвав подготовить в стране соответствующую инфраструктуру. Глава государства также назвал российскую вакцину лучшей в мире, но отметил, что сегодня важно понять, как препарат будет действовать в условиях множества штаммов вируса.