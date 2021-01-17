В Москве проходит церемония прощания создателя и художественного руководителя легендарного детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Проститься с ним в Дом кино пришли десятки людей.p> Вокруг установленного на сцене гроб стоит много букетов цветов, а на экране можно увидеть трансляцию снимков Грачевского с семьей, коллегами и друзьями.После церемонии тело отвезут на Троекуровское кладбище, где состоится погребение.Напомним, Грачевский ушел из жизни в четверг, 14 января, на 72-м году жизни. Еще в декабре создатель «Ералаш» заразился коронавирусом. После некоторого время лечения на дому режиссеру стало хуже, и 27 декабря его госпитализировали, а через два дня состояние больного резко ухудшилось, его перевели в реанимацию.В Рождество стало известно, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние медикаментозной комы. Накануне смерти режиссёр приходил в себя и даже попросил домашнего компота из брусники, но утром 14 января ситуация ухудшилась, и его вновь вернули в состояние сна, откуда он уже не вышел.