В Москве в возрасте 78 лет ушел из жизни депутат Госдумы и Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин, который командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.Как передает РИА Новости со ссылкой на Клуб военачальников, генерал-полковник умер в больнице.Николай Антошкин родился в 1942 года в селе Кузьминовка. Окончил Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков, а также Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина и Военную академию Генерального штаба.В 1989-1993 годы Антошкин командовал Военно-воздушными силами Московского военного округа, после чего перешел в командование фронтовой авиацией ВВС РФ.За время своей службы он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степени, а также орденом Ленина.