Депутат Госдумы и Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин, который ушел из жизни в возрасте 78 лет утром 17 января, был болен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.«Он болел, у него коронавирус. Как врачи официально установят, тогда будет официально сказано», - приводит РИА Новости слова главы фракции, который уточнил, что на данный момент с семьей обсуждается вопрос прощания.Как писал сайт kp.ru, стало известно, что генерал-полковник умер в больнице.Николай Антошкин командовал Военно-воздушными силами Московского военного округа, после чего перешел в командование фронтовой авиацией ВВС России. Генерал-полковник был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степени, а также орденом Ленина.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Антошкин беззаветно служил Родине, рискуя собой и спасая жизни людей