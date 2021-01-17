Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза Николая Антошкина, отметив, что генерал-полковник беззаветно служил Родине, рискуя собой и спасая жизни людей. Он назвал его отзывчивым человеком, который помогал всем, кому нужна была помощь, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.«После тяжелой болезни ушел из жизни наш товарищ, депутат Государственной думы, Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин. Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле», - приводит слова председателя сайт Госдумы.Володин отметил, что Антошкин был автором многих важных законов.«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Тимофеевича», - добавил он.Напомним, Антошкин ушел из жизни утром в воскресенье, 17 января, в московской больнице. Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что его коллега болел коронавирусной инфекцией, однако отметил, что точную причину смерти установят врачи.