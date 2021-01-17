В Австрии продлили третий жесткий карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Действие локдайна рассчитано до 7 февраля. Об этом сообщил канцлер республики Себастьян Курц.Глава австрийского правительства указал на отметку экспертов, которая говорит о необходимости снижения показателей 7-дневной заболеваемости до 50, а «в идеальном случае - до 25, прежде чем мы можем открываться», уточнив, что для Австрии это означает примерно 700 новых случаев заболевания в день. При этом он указал на отсутствие уверенности в том, что достижение этих показателей в установленные сроки возможно.«Мы должны вас проинформировать, что необходимо подлить локдаун, включая ограничения на выход из дома … Мы будем еженедельно оценивать ситуацию, но наша цель - приблизить 7-дневную заболеваемость к отметке 50 к 8 февраля, и 8 февраля предпринимать первые шаги по открытию», - сообщил канцлер.Третий жесткий локдаун начался в Австрии 26 декабря и должен был завершиться 24 января. Жесткие ограничения распространяются на работу практически всех заведений. Работают только аптеки, супермаркеты, банки, а также те сферы услуг, которые не предусматривают близкий контакт с клиентом. Кроме того, круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительных причин.Напомним, многие жители Австрии выступают против таких ограничений. Днем ранее, 16 января, в Вене прошли крупные протесты из-за локдауна. На митинг вышли около десяти тысяч человек.