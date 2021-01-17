Трех человек из состава экипажа затонувшего у берегов Турции в Черном море российского сухогруза спасли. Об этом сообщают местные власти.«Спасены три члена экипажа затонувшего российского сухогруза», - приводит издание Anadolu губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.Как писал сайт kp.ru, российский сухогруз потерпел крушение в районе провинции Бартын на севере Турции. Об инциденте сообщил глава провинции Синан Гюне. Он заявил об операции по спасению 15 членов экипажа, которые находящихся в трёх шлюпках, а также о том, что местные власти запросили помощи у гражданских судов. Как сообщило российское посольство в Турции, погибших при крушении российского сухогруза, по предварительным данным, нетПри этом местные власти отмечали плохие погодные условия, и заявили, что спасателям также сложно работать в таких условиях.