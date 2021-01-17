Паралич лицевого нерва произошел у 13 израильтян после введения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции производства компаний BioNTech и PfizerКак передает издание «Едиот Ахронот», по данным министерства, не менее чем 13 человек почувствовали симптомы пареза, при этом врачи в системе здравоохранения полагают, что число таких случаев на практике выше.Один из вакцинированных сообщил, что через несколько минут после введения вакцины почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.«По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли», - рассказал он.В Минздраве заявила, что тем, у кого после прививки появились симптомы пареза, необходимо отложить введение второй вакцины до выздоровления. Однако медики сомневаются в целесообразности применения второй дозы в подобных случаях.Напомним, накануне в Нидерландах около 100 человек заявили о побочных эффектах вакцины Pfizer. Среди обратившихся у двоих была выявлена сильная аллергия. У пациентов наблюдались сыпь и опухоль вокруг глаз. В остальных случаях привитые сообщали о болях в месте инъекции, головной боли и ощущение усталости. Незадолго до этого в Норвегии 23 человека умерли после прививки Pfizer. Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.