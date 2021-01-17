Два члена экипажа российского сухогруза, который затонул в Черном море возле берегов Турции, погибли. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, уточнив, что на данный момент спасли уже пять человек.«На данный момент спасено 5 человек», - приводит агентство Anadolu слова главы провинцииНапомним, ранее глава провинции сообщил о спасении трех членов экипажа. Всего на борту потерпевшего крушения судна находилось 15 человек.Как писал сайт kp.ru, российский сухогруз потерпел крушение в воскресенье, 17 января, в районе провинции Бартын на севере Турции. О начале спасательной операции сообщил Синан Гюне, который уточнил, что 15 членов экипажа находятся в трёх шлюпках, а также сообщил о том, что местные власти запросили помощи у гражданских судов.При этом местные власти сообщили о плохих погодных условиях, и отметили, что спасателям также сложно работать в таких условиях.