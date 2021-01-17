Моряки, спасенные с потерпевшего крушение сухогруза \\"Арвин\\", рассказали, что из 15 человек, с большей вероятностью, погибли двое их товарищей.Информация проверяется экспертами турецкого агентства по управлению бедствиями и чрезвычайным ситуациями, передает \\"Звезда\\".К настоящему моменту спасены шестеро моряков.Напомним, что ранее поступило сообщение о бедственном положении российского сухогруза «Арвин». Судно затонуло у берегов Турции в районе провинции Бартын на севере страны сегодня утром.Спасатели, несмотря на неблагоприятные погодные условия - на Черном море стоял шторм, выдвинулись к месту бедствия. Поисковая операция продолжается до сих пор. Ранее стало известно, что еще трое из 15 членов затонувшего судна \\"Арвин\\" были спасены.Об инциденте сообщил глава провинции Синан Гюне. Местные власти запросили помощи у гражданских судов.