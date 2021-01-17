Лай Чи-вай стал первым в Гонконге альпинистом, который поднялся на высоту более 250 метров вверх по небоскребу, пристегнувшись ремнями к инвалидной коляске и используя специальный подъемник. Процесс занял у него более 10 часов, так как ему мешал сильный ветер.«Я был очень напуган. Поднимаясь на гору, я могу держаться за камни или небольшие отверстия, но со стеклом все, на что я действительно могу положиться, - это веревка», - сказал альпинист.Мероприятие было направлено на сбор средств для тяжелобольных людей. за время восхождения альпиниста неравнодушные пожертвовали 5,2 миллиона гонконгских долларов (670 639 долларов), передает Guardian.До того, как несчастный случай перевернул жизнь Лай, он был четырехкратным чемпионом Азии по скалолазанию и одно время занимал восьмое место в мире среди альпинистов.После реабилитации он возобновил тренировки, приспособившись к новой жизни в инвалидной коляске. Пять лет назад он совершил восхождение на гору Львиная скала высотой 495 метров, местный символ силы и стойкости Гонконга в народной культуре.