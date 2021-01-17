Ведущий сотрудник центра погоды \\"Фобос\\" Евгений Тишковец рассказал в эфире радио \\"Комсомольская правда\\", как долго продлятся сибирские морозы.Он отметил, что настоящий русский мороз наблюдается по всей стране.\\"Сейчас практически в нашей стране нет места, где бы не было аномально холодно. Может, потеплело на юге Центральной Сибири, но это явление кратковременное. Там поток тепла заходит. Опять, тепла по меркам Сибири, но не по европейским\\", - сказал синоптик.Он рассказал, что январь в России ознаменовался низкими температурами и огромным количеством снега, чего не было уже несколько лет. Последний раз сильные морозы наблюдались в 2018 году.\\"И предстоящая ночь усилит похолодание. И в Центральной России столбики термометров опустятся до -22 - -27, а местами даже до -30. Это будет самое дно арктического похолодания\\", - сказал Тишковец.Специалист рассказал и о морозах крещенской ночи. Он отметил, что в праздничный день погода \\"сжалится\\" над россиянами и станет немного теплее.\\"Морозы не будут жесткими, но они все равно будут достаточно крепкими, по крайнее мере, в Москве – это -19 - -21, по области – 18 - -23 ниже нуля. И днем -12 - -17, что по-прежнему существенно ниже нормы\\", - рассказал синоптик.Он отметил, что в норму погода вернется к четвергу и к выходным выйдет на околонулевые показатели.Ранее Тишковец рассказал, что таких морозов не было три года.