Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что ответила Германия по вопросам, заданным по теме российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.\\"Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: \\"Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов\\", - сказала Захарова в эфире программы \\"Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым\\" на телеканале \\"Россия-1\\".Напомним, что ранее Алексей Навальный сообщил, что намерен вернуться в Россию в воскресение, 17 января.Позднее прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в возможных акциях в столичном аэропорту \\"Внуково\\", куда должен приземлиться самолет с оппозиционером.