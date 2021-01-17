Число моряков, погибших при крушении сухогруза \\"Арвин\\" в Черном море у берегов Турции, возросло до четырех.\\"Судно затонуло из-за плохих погодных условий, погибли четыре человека. Спасены шесть членов экипажа. Поисково-спасательные работы в море приостановлены из-за высоких волн, работы продолжатся с воздуха при помощи вертолетов\\", - сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер в эфире телеканала NTV.Напомним, что ранее поступило сообщение о бедственном положении сухогруза «Арвин». Судно затонуло у берегов Турции в районе провинции Бартын на севере страны сегодня утром.Спасатели выдвинулись к месту крушения судна, несмотря на плохие погодные условия - на море стоял шторм. Поиск моряков, которым возможно удалось спастись, продолжается до сих пор.Ранее стало известно, что шестеро из пятнадцать членов затонувшего судна \\"Арвин\\" были спасены. Об инциденте сообщил глава провинции Синан Гюне. Местные власти запросили помощи у гражданских судов.Ранее спасенные рассказали о том, что стали свидетелями гибели двоих товарищей. Информация проверяется турецкими экспертами.