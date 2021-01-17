Сухогруз \\"Арвин\\", потерпевший кораблекрушение у берегов Турции, мог затонуть из-за плохих погодных условий.«Оно затонуло из-за непогоды. Спасены шесть человек», - сообщили ТАСС в администрации города Бартын.Напомним, 17 января в Чёрном море недалеко от побережья турецкой провинции Бартын в районе Инкуму затонул сухогруз «Арвин», выполнявший рейс из Грузии в Болгарию. На борту находились 12 человек экипажа. По предварительным данным, в состав судна входили и двое граждан России. Информация по россиянам уточняется.После получения сигнала о бедствии турецкие спасатели, несмотря на шторм, выдвинулись к месту происшествия.Ранее были спасены шестеро моряком. По официальным данным погибли четыре человека. Поисковая операция продолжается до сих пор.