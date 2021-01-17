Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как президентские выборы в США повлияли на западный мир.\\"Ситуация с американскими выборами, с тем, что там творится, в ней, как в спектре, отразилось все - все проблемы западного мира\\", - сказала она в эфире программы \\"Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым\\" на телеканале \\"Россия-1\\".Она отметила, что западные страны используют свои противоречия в качестве давления на Россию. Она напомнила про попытки обвинить нашу страну в отравлении Алексея Навального и санкционное давление на проект \\"Северный поток-2\\". Но Захарова подчеркнула, что Россия непременно ответит на выпады Запада.\\"Поверьте, все впереди, вы тут попали пальцем в небо. Будет все, готовимся\\", - сказала она отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Напомним, что 6 января, в момент утверждения Сенатом результатов президентских выборов США, трамписты ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов голосования. Столкновения с полицией повлекли за собой смерть четырех человек. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. Президенту грозит импичмент.