В московских аэропортах задержали более 40 рейсов, более четырех отменены. Информация следует из данных сервиса \\"Яндекс.Расписания\\".В столичном аэропорту \\"Внуково\\" девять рейсов задержали, четыре отменили, в \\"Домодедово\\" задержали 16 вылетов и один отменили, в аэропорту Шереметьево — десять рейсов задержаны, четыре отменены.Ранее ведущий сотрудник центра погоды \\"Фобос\\" Евгений Тишковец сообщил радио \\"Комсомольская правда\\", что ожидается сильное похолодание. Столбик термометра ночью опустится до минус 30 градусов. Он отметил, что такие морозы наблюдались в последний раз более трех лет назад. Тишковец подчеркнул, что русский мороз продержится до Крещения, после чего погода придет в норму.Ранее из-за снегопада в столице задержали или отменили более 20 рейсов.