Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после инаугурации Джо Байдена, Россия готова к нормальному диалогу с США.\\"Мы не прогнозируем какого-то резкого улучшения (отношений с США при Байдене - ред.), в принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли... Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу\\" - сказала Захарова в эфире программы \\"Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым\\" на телеканале \\"Россия 1\\".Напомним, что на прошедших осенью 2020 года президентских выборах США победил демократ Джо Байден. Результаты голосования были утверждены Сенатом 6 января. Инаугурация избранного американского президента должна пройти 20 января.Ранее стало известно, что Трамп не планирует исполнить традиционную встречу уходящей первой пары, которая обязана принять в Белом доме за чаепитием нового президента и первую леди.