Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Ольга Ананьина рассказала о техническом состоянии затонувшего в Турции сухогруза \\"Арвин\\". Она отметила, что судно построено в 1975 году, и его давно должны были снять с работы.\\"Как бы тщательно их не проверяли инспекторы государственного портового контроля, техническое состояние оставляет желать лучшего. Поэтому каждый год в это время обязательно происходят трагедии с такого типа судами\\", - рассказала Ананьина РИА Новости.Ранее в воскресенье поступило сообщение о крушении сухогруза \\"Арвин\\" у побережья Турции в районе Инкуму. Спасатели сразу же отправились к месту трагедии. По последним данным местных властей, четыре человека погибли, шесть моряков спасены. Всего на борту было 12 членов экипажа. Поисковые работы продолжаются. Причиной кораблекрушения могли стать плохие погодные условия.