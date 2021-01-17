Американский драматург и журналист Тувия Тененбом рассказал в своей статье для журнала National Review в чем заключается сила русского человека.Он побывал в России в период пандемии коронавируса и пообщался с некоторыми нашими согражданами.Тененбом рассказал, что приехал в Россию из Германии и был поражен атмосферой в нашей стране. Автор отметил, что несмотря на эпидемию, в отличии от Запада, люди в Росиии могут посещать торговые центры, кафе и рестораны.\\"Нельзя же держать закрытым всемирно известный Большой театр. Да и от хорошей русской еды никак не откажешься\\", — признался журналист.Он подчеркнул, что на Западе люди проводят дни в страхе, что могут умереть \\"сегодня, завтра или на следующей неделе\\".Тененбом подчеркнул, что в общественном транспорте в России много людей, такая же ситуация обстоит на улицах города. Автор считает, что это показатель \\"живых людей, упрямых русских людей, которые полны решимости не сдаваться до последнего\\".\\"Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила\\", — считает Тененбом.Он подчеркнул, что Россия для западного человека другой мир.\\"Иногда мне кажется, что нужно быть ученым-ракетостроителем, чтобы понять это\\", — отметил писатель.Автор много общался с россиянами и был поражен тем, что молодежь чтит и помнит свою историю. Так, некая студентка по имени Катя рассказала ему о блокаде Ленинграда подчеркнув, что если наши предки пережили войну, то сегодняшнее поколение россиян \\"переживет любую чуму\\".