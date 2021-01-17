В Госдуме оценили идею ввести водительские удостоверения в виде QR-кодов. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что давно пора перейти на современный вариант документов. Это позволит идти в ногу со временем, так как для проверки документа будет достаточно только доступа в интернет.В планах Минцифры запустить пилотный проект в нескольких регионах. Он позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом. Если нововведение зарекомендует себя положительно, то опыт распространят на всю страну.- Полностью поддерживаю. XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти. Поэтому правильно, что мы двигаемся в этом направлении, - отметил в беседе с Rt Нилов.Он подчеркнул, что не будет никакой необходимости возить с собой бумажный оригинал документа, так как современные технологии позволяют оперативно понять, имеет право водитель управлять транспортным средством или не имеет.- Если есть доступ к сети, то все можно проверить в несколько кликов, - заключил депутат.Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал о данной инициативе.