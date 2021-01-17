Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о чем просят ее сторонники Трампа в социальных сетях.Она отметила, что трамписты чаще всего задают ей вопросы о возможности получения российского гражданства. Захарова отметила, что глубинный кризис затронул каждого американца. Она подчеркнула, что США первыми ввели в практику западного мира незаконные санкции, как инструмент управления остальными государствами.\\"Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся\\", - сказала Захарова в эфире программы \\"Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым\\" на телеканале \\"Россия-1\\".Напомним, многие республиканцы не согласны с результатами президентских выборов, прошедших в США в ноябре. 6 января трамписты штурмом взяли Капитолийский холм и вступили в противостояние с полицией в момент утверждения Сенатом результатов голосования. В результате столкновений погибли четыре человека. Сенат утвердил победу Джо Байдена. Инаугурация нового президента состоится 20 января.