Анестезиолог Александр Калмыков назвал беспочвенными страхи многих людей перед хирургическим вмешательством. Он отметил, что во время анестезии проснуться нельзя.\\"Анестезия, как полет на самолете: мы набрали определенную высоту, включили автопилот. Приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрация ингаляционного или внутривенного анестетиков. Пациент не может проснуться, если этого не захочет доктор\\", — сказал он в беседе с радиостанцией \\"Говорит Москва\\".Он отметил, что риск умереть во время анестезии составляет один случай к 200 тысячам плановых операций. Он также опроверг теорию о том, что наркоз сокращает жизнь.\\"Они не могут сокращать продолжительность жизни. Это скорее миф, чем подтвержденный факт\\", — добавил врач.Калмыков отметил, что все препараты для общей анестезии применяются врачами и в других областях и не являются особенными, тем более способными нанести вред.