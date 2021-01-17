Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» спрогнозировал, как в последнюю декаду января будет вести себя российская валюта и что изменится на бирже.По оценкам эксперта, середина января для рубля была довольно успешной. Предстоящая неделя вновь будет полна политических и экономических новостей из США. Все ждут, пройдет ли согласование в сенате анонсированный избранным президентом США Джозефом Байденом пакет мер экономической поддержки на 1,9 трлн долларов.К тому же, 20 января состоится инаугурация Байдена, что может сопровождаться беспорядками и нервировать инвесторов.- В минувшую пятницу российская валюта стабилизировалась вблизи отметки 73,3 рубля за доллар. Более существенного укрепления рубля ждать не приходится. В частности из-за операций Минфина на валютном рынке, который переходит к пополнению ФНБ с этого месяца, так как с точки зрения бюджетного правила рост цен на нефть уже компенсировал снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+, - отметил эксперт в беседе с «Российской газетой».При этом у экспертов рынка сохраняется позитивный взгляд на российскую валюту в среднесрочной перспективе.Инвесторы ждут корпоративные отчеты за IV квартал 2020 года и выходящую макростатистику. Скорее всего, грядущая неделя на Мосбирже в отсутствие сильных позитивных стимулов может пройти под знаком коррекции.