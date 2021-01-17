Организатор культурного мероприятия \\"Кинотавр\\" Марк Рудинштейн предложил присвоить Гран-при конкурса имя создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, скончавшегося на этой неделе от коронавируса.«Дело в том, что он лежал в той же палате, где я лечился в 52-й больнице. Потом я позвонил главному врачу этого отделения и спросил: „Есть надежда?“ И она сказала: „Нет!“ Никакой надежды не было», — рассказал каналу \\"360\\" Рудинштейн, пришедший проститься с Грачевским в воскресение.Он отметил, что когда в последний раз разговаривал с Борисом Грачевским, то он до последнего верил в свое выздоровление.«Он считал, что он в хорошем состоянии, но когда узнал, что переводят в искусственную кому, он произнес одно слово: „Все!“ То, чем кончался всегда „Ералаш“. И это действительно было все. Безнадежно», — признался организатор «Кинотавра».Напомним, что Борис Грачевский умер 14 января в больнице в искусственной коме. Похороны кинопродюсера прошли на Троекуровском кладбище, где присутствовали только ближайшие родственники и друзья.