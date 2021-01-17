В России истек мораторий на поверку бытовых счетчиков. С конца декабря собственники жилья устремились заказывать проверки, чем стали пользоваться мошенники.В интернете можно найти предложение «дистанционной» проверки. Для этого заявителю достаточно отправить фото счетчиков с номерами, и, оплатив услугу, получить сертификат проверки.Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник объяснил, почему подобные проверки являются незаконными. Сегодня не нужно выдавать свидетельство о проведенной процедуре, достаточно вносить сведения в электронный реестр. Но сделать это могут только аккредитованные организации.Еще один важный момент – проверять счетчики дистанционно нельзя.- Во всех случаях требуется подключение эталонного оборудования. Для этого специалисту необходимо быть рядом со счетчиком. Проведение удаленной поверки невозможно - нет таких методик, - отметил Скрипник в беседе с «Российской газетой».Н посоветовал собственникам жилья проявлять осмотрительность и обращаться только в аккредитованные организации.Только запись в реестре является единственным официальным подтверждением, что водосчетчик проверен.- Для борьбы с мошенниками, которые предлагают проверку, но не имеют на это лицензию, есть специальный электронный сервис с актуальной информацией о компаниях-поверителях, - отметил глава Росаккредитации.Найти организацию в реестре можно по ИНН или названию. Если компании в нем нет, лучше выбрать другую организацию.