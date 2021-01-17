Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в немецком городе Оберхоф.За время воскресной гонки спортсменка допустила три промаха и финишировала с результатом 40 минут 11,1 секунды.Второй на финише стала немецкая спортсменка Франциска Пройс. Она допустила два промаха, и пришла на 3,9 секунды позже Симон. Тройку лидеров замкнула шведская биатлонистка Ханна Эберг. Она промахнулась три раза и пришла на 11,7 секунд позже француженки.Российская биатлонистка из Екатеринбурга Светлана Миронова в гонке допустила четыре промаха, показала время на 33,3 секунды больше Симон и финишировала 11-й. Еще одна российская спортсменка Ульяна Кайшева пришла к финишу 19-й, допустив 3 промаха, и показав результат на 1 минуту 18,9 секунды хуже лидера.