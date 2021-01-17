Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как избежать облысения.По его словам, от андрогенетической предрасположенности к выпадению волос в определенных зонах не существует лечения. Заболевание обусловлено как генетически, так и гормонально. Доктор предлагает, имеющим проблему с волосами людям, воспользоваться процедурой пересадки.\\"Хороших новостей у меня для вас нет, потому что ничего вы не сделаете. Выпадало и будет выпадать\\", — сказал он в эфире телеканала Россия-1.Он отметил, что можно последовать примеру многих артистов, изготавливающих для себя парики и использующих окрашивание, но это не решит проблему.Мясников также усомнился в действии лекарств, помогающие справиться с облысением.Он рассказал, что лечению поддается только диффузное выпадение волос, вызванное стрессом, дефицитом железа или указывающим на проблемы щитовидной железы.Также причиной истончения и выпадения волос могут стать грибковые заболевания, но в этом случае проблема решаема.Ранее Мясников рассказал о необычном симптоме рака.