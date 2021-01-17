Сенатор Линдси Грэм рекомендовал лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру отклонить статьи импичмента, когда они поступят в палату.\\"Сейчас вместо того, чтобы своим первым действием в качестве лидера большинства начать национальное исцеление, которого страна так жаждет, вы добиваетесь мести и политического возмездия\\", - говорится в письме, которое Грэм опубликовал в Twitter.Сенатор считает, что импичмент существует для защиты страны от ущерба, который действующий президент может нанести, если останется в должности, а не для того чтобы \\"оправдывать политическое недовольство\\" после того, как Трамп покинет свой пост.\\"Лидер Шумер, проводить представление в виде импичмента бывшему президенту - это неблагоразумно и неконституционно\\", - написал Грэм.Он отметил, что попытка сената отстранить президента от должности, который в последующие года итак не будет занимать этот пост, является несправедливым \\"актом политической мести\\". Грэм считает, что импичмент может подтолкнуть к разделению народа.Он также напомнил, что подобные действия могли быть применены к экс-президенту Бараку Обаме, чья администрация несвоевременно отреагировала и даже якобы попыталась скрыть ситуацию в Бенгази, когда погиб американский посол и еще три гражданина США.Напомним, что Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда его сторонники штурмом взяли Капитолийский холм и ворвались в Конгресс, где Сенат собрался для утверждения результатов голосования президентских выборов, на которых согласно подсчитанным голосам победил Байден. В следствии столкновений погибли четыре человека.