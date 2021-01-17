Фрегат ВМС Турции прибыл в район кораблекрушения сухогруза \\"Арвин\\" в Черном море для участия в поисках пропавших моряков, говорится в коммюнике министерства национальной обороны республики.Ранее Минобороны Турции сообщало, что фрегат примет участие в операции по спасению пропавших членов экипажа затонувшего суда.Напомним, что утром в воскресение сухогруз \\"Арвин\\" потерпел крушение в районе Инкуму провинции Бартын.Спасенные моряки рассказали, что на борту находились 12 человек экипажа. По их словам, перед крушением судно накрыла большая волна.Согласно официальным данным, шесть моряков спасены, четыре погибли. Поисковые работы продолжаются.Эксперт заявил, что судно должны были давно вывести из эксплуатации. Сухогруз был построен в 1975 году.