В Росморречфлоте рассказали о состоянии спасенных моряков с затонувшего в Турции сухогруза \\"Арвин\\".\\"Их состояние удовлетворительное, чувствуют себя хорошо\\", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по данным турецкой стороны, из шести спасенных один россиянин. \\"Это старший механик судна\\", - сообщили в Росморречфлоте агентству ТАСС.На данный момент активная фаза поиска пропавших моряков остановлена до улучшения погодных условий, сообщили в ведомстве.\\"Сейчас порывы ветра составляют до 15 метров в секунду, большая волна\\", - сказал собеседник агентства.Сухогруз \\"Арвин\\" потерпел крушение в воскресение в турецком районе Инкуму провинции Бартын. Спасенные моряки рассказали, что судно накрыла большая волна. На его борту находились 12 моряков. Согласно данным Росморречфлота, среди экипажа числились двое россиян.Турецким спасателям удалось найти шестерых моряков, в том числе одного гражданина России. Четверо членов экипажа погибли.Согласно данным эксперта судно построено в 1975 году и давно должно быть выведено из эксплуатации.