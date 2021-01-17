Десятки вооруженных американцев пришли к зданию парламента Мичигана в столице штата городе Ленсинг.На месте присутствуют много журналистов, а граждане демонстративно носят стрелковое оружие, сообщил телеканал MSNBC.Журналисты отмечают, что в данный момент ситуация спокойная.Владение оружием в штате считается легальным.Толпа без ограничений прошла на лужайку около парламента. Остальная территория оцеплена полицией. Неподалеку дежурят бойцы национальной гвардии на джипах и броневиках. В небе кружат вертолеты.Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал попытку импичмента президенту Дональду Трампу попыткой \\"политической мести\\". Он отметил, что эти действия сената повлекут раскол среди американских граждан. Грэм рекомендовал лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру отклонить статьи импичмента, когда они поступят в палату.