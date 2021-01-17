Гражданин РФ Николай Кринов, являющийся старшим техником затонувшего судна \\"Арвин\\", рассказал о причинах трагедии.\\"По словам Кринова, трагедия произошла из-за плохих метеоусловий. Ему была оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости. Информации о национальности спасенных и погибшего на данный момент нет\\", - сказано в сообщении посольства РФ в Анкаре.Спасенным морякам было оказано содействие по установлению связи с родственниками.Поиски пропавших членов экипажа продолжатся после улучшения погодных условий. На море идет сильный шторм.Днем в воскресение сухогруз \\"Арвин\\" потерпел крушение. Турецким спасателям удалось спасти шестерых моряков, четверо погибли. Всего на борту находилось 12 членов экипажа, среди которых двое граждан России.